Lotto, le estrazioni di oggi sabato 5 maggio 2018: tutti i numeri vincenti di Superenalotto, 10eLotto

Lotto e Superenalotto, le estrazioni di giovedì 3 maggio 2018: i numeri vincenti e le quote

55 69 13 16 54

36 15 17 14 89

65 35 64 61 66

54 20 32 90 6

29 22 27 30 26

72 56 6 58 61

69 17 34 6 87

85 61 87 11 76

67 12 43 40 64

89 6 36 45 72

6-14-19-59-79-81

Jolly: 65

Superstar: 44



Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.54 di oggi: SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 35.303,89

Punti 4: 874 totalizzano Euro: 251,79

Punti 3: 30.660 totalizzano Euro: 21,32

Punti 2: 451.079 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 25.179,00

Punti 3SS: 104 totalizzano Euro: 2.132,00

Punti 2SS: 2.138 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 12.926 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 26.466 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 15.508 totalizzano Euro: 387.700,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 31.200.000,00



10eLOTTO - NUMERI VINCENTI

11 12 13 15 17 20 22 29 35 36 54 55 56 61 65 67 69 70 72 85

NUMERO ORO:55

DOPPIO ORO:55 69

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:57

