Estrazioni Lotto e Superenalotto, il nuovo calendario di Natale e Capodanno

Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto con l’arrivo del Natale subiranno qualche modifica nel calendario.

Le variazioni, come stabilito l’Agenzia Dogane e Monopoli, coincidono con i giorni di festa. Giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, non ci sono modifiche, mentre l'estrazione del Lotto e del 10eLotto prevista per la festa di Santo Stefano, sabato 26 dicembre, verrà effettuata il giorno lunedì 28 dicembre 2020. Stessa sorte per l'estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 137 di sabato 26 dicembre che è appunto posticipata a lunedì 28. Il 31 dicembre si torna alla normalità, mentre il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, non ci saranno estrazioni e vincitori. Da sottolineare che nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 la raccolta del gioco del Lotto terminerà alle ore 17.30, con l’estrazione alle 18.00.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 16:49

