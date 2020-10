Van Gogh, scoprire l’uomo attraverso le sue lettere: ritratto d'artista di Marco Goldin

Vincent Van Gogh, grande artista (incompreso in vita) e poderoso scrittore di lettere. Il suo epistolario comprende 903 missive, soprattutto indirizzate al fratello Theo. Da qui è partito Marco Goldin per riscrivere la vita dell’artista attraverso il suo epistolario. «Van Gogh non era pazzo», spiega. «Si è avvicinato al sole, prima cercandolo, poi fuggendone via. Vi è rimasto impigliato. I suoi scritti bellissimi meriterebbero un posto nella storia della letteratura».

Marco Goldin. Vincent Van Gogh. La autobiografia mai scritta, La Nave di Teseo, 710 p, 24,50 euro

