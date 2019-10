"Tralummescuro": il nuovo libro di Francesco Guccini

Chitarra e voce appesi al chiodo, Francesco Guccini prosegue nel suo percorso di scrittura.”Tralummescuro” (Giunti) è la ballata per un paese al tramonto di cui è protagonista Pavana, il borgo tra Emilia e Toscana dove sorge il mulino di famiglia. Un libro di ricordi e malinconia, di persone e cose del tempo perduto, in un paese disabitato. «Noi da queste parti abbiamo un nome per quest’ora, un’ora che è di tutti, un’ora che è pace e presagio. La chiamiamo “tralummescuro”: tra la luce e la notte», chiosa Guccini.



Francesco Guccini, Tralummescuro, Giunti, 288 pp., 19 euro Martedì 1 Ottobre 2019, 10:14

