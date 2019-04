Miriana Trevisan, l'esordio dell'ex ragazzina di "Non è la Rai": «Io e le altre donne»

Miriana Trevisan, La donna bonsai (Baldini&- Castoldi), 126 p, 16 euro (foto A. Duchetti)

Dalla ragazzina di Non è la Rai alla donna autrice di questo (suo primo) romanzo, passano diverse figure femminili più o meno ispirate a quel che Miriana Trevisan ha visto e vissuto nel frattempo, senza per questo essere autobiografie. «In ognuna c'è una sfumatura mia, la mia percezione».«Scrivo sin da piccola, come zia Assuntina, che mi ha ispirato e incoraggiato. Avevo già scritto un libro di fiabe, per beneficenza. Ho necessità di creare. O scrivo, o danzo, o dipingo. Non riesco a non fare».«Lui mi incoraggia, perché di mio sono umile, o meglio consapevole, a volte un po' insicura. La prima a farmi scrivere però è stata l'autrice e giornalista Ilaria Bonaccorsi. Fu un articolo su Sara Tommasi».«Il primo in famiglia, quello di mia madre Maria, che l'ha letto in una notte. Il primo ufficiale è del giornalista Giancarlo Dotto, mi ha detto: credevo l'avesse scritto un ghost writer, mi sono commossa».«Spero che sia un artefice della cultura dei sentimenti e delle responsabilità. Non dobbiamo mai perdere l'amore per gli altri e l'insegnamento che ci dà Madre Terra, non esistono scarti, siamo tutti fratelli».«Un tour per Lookmaker Academy, un talent in streaming per chi vuole cimentarsi nel total look on the street».