Scuole sicure, il saggio di Simona Mancini per ripartire nell'emergenza coronavirus

Le scuole riaprono in un momento complesso, ma è necessario trasformare ogni criticità in opportunità., docente di Lettere alle scuole medie e scrittrice, conaffronta il ritorno in classe in un mondo che si è scoperto impreparato di fronte al Covid.Serve la responsabilità condivisa, ma anche un cambio di paradigma da parte di chi deve garantire il diritto all’istruzione in un momento tanto difficile. Prefazione del professor Franco Locatelli, presidente del Css, membro del Cts e già direttore di Oncoematologia al Bambino Gesù.