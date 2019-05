Salone di Torino: Angela, Vespa, Mollica e Andrea Delogu negli incontri con il pubblico di Rai Libri.

La Rai si presenta al Salone di Torino con una grande squadra. Alberto Angela, Bruno Vespa, Vincenzo Mollica, Andrea Delogu, Massimiliano Ossini, Cristoforo Gorno: sono loro gli autori con i quali Rai Libri parteciperà al più importante appuntamento per l’editoria italiana, dal 9 al 13 maggio. Occasione per presentare la nuova strategia editoriale della casa editrice del Servizio pubblico, a pochi mesi dal lancio del nuovo marchio. Si punta su crossmedialità e un catalogo di Varia, che si va via via arricchendo: accanto a prodotti più propriamente ispirati al mondo radiotelevisivo, di intrattenimento o spettacolo, accanto al cinema o alla fiction, ci sono la storia, la musica, la divulgazione scientifica, lo sport, l’ambiente, fenomeni di costume, l’ approfondimento giornalistico.



GLI APPUNTAMENTI DI RAI LIBRI AL SALONE DI TORINO



Sarà Massimiliano Ossini ad inaugurare gli incontri con il pubblico di Rai Libri, al Salone di Torino , intervistato dalla giornalista Alessandra Comazzi, venerdì 10 maggio alle 18.15. Conduttore televisivo di trasmissioni di successo come “Linea Bianca”, Ossini descrive lo spirito della montagna in “Kalipè ”, la sua prima prova letteraria, che ha ottenuto ottimi riscontri con numerose ristampe e oltre dodici settimane in classifica tra i libri più venduti.



Sabato 11 maggio, alle 11.35, Cristoforo Gorno, autore televisivo, esperto e studioso di storia, presenta con Piergiorgio Odifreddi : “Io sono Cesare, memorie di un giocatore d’azzardo”. Una vita straordinaria, che diventa per la prima volta un’autobiografia. Dalla congiura di Catilina alla campagna in Gallia, dal passaggio del Rubicone agli attimi precedenti il tragico epilogo delle Idi di marzo: nel memoriale che scrive a Gaio Ottavio – futuro Cesare Augusto – Giulio Cesare ripercorre in prima persona i momenti cruciali della sua avventura al galoppo, nella consapevolezza che la vita è un lancio di dadi e la vittoria una dea con le ali.



“Una risata festosa… nasconde sempre una lacrima dolorosa”, oppure “La vita ci mette alla prova… e quando finisce ci riprova” :sono solo due tra gli aforismi di Vincenzo Mollica, contenuti nel volume “Scritto a mano, pensato a piedi”, che il popolare giornalista del Tg1 presenterà sabato 11 maggio, alle 12.30 in un incontro con l’Amministratore delegato di Rai Com Monica Maggioni ( che coordinerà anche le presentazioni di Vespa e Angela) . Performance sul palco dell’attrice e imitatrice Gabriella Germani, che leggerà alcuni passi del volume, interpretando personaggi dell’attualità.



Sabato 11 maggio, alle 18.15 Alberto Angela racconterà “Come eravamo”, una collana che l’autore definisce il “romanzo degli italiani”, venti volumi che dal mondo degli Etruschi arrivano fino all’Unità d’Italia, descrivendo la vita quotidiana di una famiglia, le “piccole storie- dice Alberto Angela- che hanno fatto la Grande Storia del nostro Paese”.



Domenica 12 maggio, alle 12.15 Andrea Delogu, la giovane conduttrice “stracult”, preferita da Renzo Arbore, presenta “Dove finiscono le parole, storia semiseria di una dislessica", entrata questa settimana in classifica tra i libri più venduti. Un volume che è insieme testimonianza e terapia. Originale l’esperimento di stampa con un font per dislessici . Una parte dei proventi è destinata all’Aid, l’Associazione italiana dislessia.



Perché fu Neil Armstrong il primo uomo a mettere piede sulla Luna quando sarebbe toccato a Buzz Aldrin? Perché Aldrin dovette aggiustare un contatto elettrico con la punta di una biro evitando il rischio di restare nello spazio? Perché Collins temette di rientrare da solo sulla Terra? Bruno Vespa, giornalista televisivo, da anni interprete attento dei cambiamenti della nostra società attraverso i suoi molti e fortunatissimi libri, con "Luna" ci riporta al 20 luglio 1969, giorno cruciale nella storia dell'umanità , raccontando con il consueto spirito investigativo i retroscena dell'avventura, che ha segnato la memoria collettiva e i ricordi di ognuno di noi. Presentazione del volume: domenica 12 maggio, alle 18.15.