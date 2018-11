Ogni canzone mi parla di te, la musica e l'amore secondo Stefania Carini

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una nota. Un verso. Una strofa di una canzone. A volte basta poco per accendere il nostro immaginario sentimentale. E proprio una melodia può riaccendere sentimenti che sembravano sopiti., giornalista e critica televisiva, ad accompagnarci in questo viaggio. Il libro, brillante e divertente, sceglie ventisei canzoni che hanno plasmato l'immaginario amoroso di varie generazioni, tra Sanremo, videoclip di Mtv e ascolti in streaming. Ogni canzone mi parla di te.Stefania Carini, Ogni canzone mi parla di te, Sperling e Kupfer, 216 p, 16,90 euro