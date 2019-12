Nadal, l'extraterrestre: la storia del campione spagnolo raccontata da Vincenzo Martucci

In un racconto bello e avvincente, nato dalla penna di uno degli storici inviati della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Martucci, l'incredibile storia di Rafa Nadal prende forma.



Una storia di dedizione, di passione, di educazione e di un esplosivo, unico talento per il tennis, che lo ha condotto a essere numero 1 del mondo. Oggi, il mancino di Spagna non è solo il più forte di sempre sulla terra rossa e il detentore del record di un singolo Slam, con 12 incredibili successi al Roland Garros.



È il simbolo dell'agonista perfetto che tiene testa e spesso batte talenti più puri come il magico Federer o come Djokovic. L'extraterrestre passa attraverso tanti infortuni e stop forzati, ma alla fine trionfa sempre, anche nella scorsa estate agli US Open 2019. E non vuole fermarsi.



Vincenzo Martucci, Nadal. L’extraterreste, Kenness Publishing, 143 p, 15,95 euro Martedì 10 Dicembre 2019, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA