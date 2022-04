Le stelle Michelin in Italia, Manfredi Nicolò Maretti illustra tutti i migliori chef del Belpaese

Un'opera di consultazione per gastro-maniaci affamati di dati, dedicata alla ristorazione del Belpaese premiata per 63 anni dalla celebre Rossa. A scrivere e pubblicare Le Stelle Michelin in Italia, Enciclopedia dei ristoranti stellati italiani dal 1959 al 2021 è il giovane Manfredi Nicolò Maretti, che raccoglie e ordina ben 1324 protagonisti di questa saga sulle migliori tavole nostrane secondo la celebre guida francese. Si parte dal 1959, con le prime stelle per 84 insegne e si arriva al 2021 passando per il 1969 - è la volta dei bistellati - e per l'86: Gualtiero Marchesi a Milano ottiene la terza stella e l'Italia entra nell'Olimpo della ristorazione.

Manfredi Nicolò Maretti, Le Stelle Michelin in Italia, Maretti editore, 1184 p, 55 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA