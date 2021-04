La Cappella Sistina come non l'avete mai vista, in tre libri in vendita a 17mila euro

La Cappella Sistina come non l'avete mai vista, in tre maxivolumi alla modica cifra di 17mila euro. Un progetto di ben cinque anni per un enorme trittico di fotolibri da 822 pagine complessive, di 61x43 cm, con una precisione del colore del 99,4%, per dare al lettore la sensazione di vedere da vicino e toccare con mano gli affreschi e le opere d'arte di uno dei luoghi più belli del mondo.

Il progetto ha coinvolto fotografi che hanno scattato le foto in piedi su un'impalcatura alta 10 metri, e che hanno lavorato in oltre 65 notti dopo la chiusura al pubblico. Il libro è stato pubblicato in un'edizione limitata di 1999 copie, di cui 600 in lingua inglese, al prezzo al pubblico di 17mila euro, e molto probabilmente non verrà ristampato. E il quotidiano Evening Standard si chiede: chi lo comprerà? La speranza, scrive il professor David Ekserdjian, è che alcuni milionari senza badare a spese ne acquistino delle copie e le regalino alle università e ai musei, per soddisfare visitatori e studenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA