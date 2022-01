Kobe Bryant, quando un amico diventa una leggenda

Ritratto intimo di Kobe Bryant, il grande cestista statunitense morto il 26 gennaio 2020, firmato da chi lo conosceva bene. È Il mio Kobe biografia dell’architetto italo-americano Christopher Goldman Ward che ripercorre la vita del leggendario “Black Mamba” a partire da un’amicizia nata durante l’infanzia. A 11 anni Christopher infatti incontra Bryant a Reggio Emilia, dove il ragazzino viveva con la famiglia al seguito del padre a sua volta cestista nella Pallacanestro Reggiana. Quell’amicizia nata sul campo di basket non si interruppe mai più. Una storia che parte da un momento preciso, scrive l’autore, quello in cui «Kobe era un bambino come siamo stati tutti noi, in cui siamo tutti alla pari, in cui ognuno di noi è Kobe».

Christopher Goldman Ward, Il mio Kobe Baldini+Castoldi 158 p, euro 18

