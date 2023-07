di Elena Fausta Gadeschi

Il Pianeta sta cambiando, lo sperimentiamo ogni giorno assistendo a fenomeni climatici estremi come nubifragi, siccità e incendi che impongono una riflessione su come affrontare il problema del riscaldamento climatico. In Italia, in particolare, il 2022 è stato l’anno più caldo, con temperature in media più alte di 1,38 °C rispetto a quelle registrate nel periodo 1991-2020. Più in generale, lo stato di salute di ghiacciai, foreste e animali è precario e un aumento della temperatura media globale a fine secolo a 1,5° C potrebbe avere conseguenze drammatiche per la popolazione mondiale.

Il cambiamento climatico spiegato in «Bello Mondo»: il nuovo libro di Elisa Palazzi e ​Federico Taddia

Comprendere il sottile equilibrio che governa la Terra è il primo passo per prendersene cura. Con questo obiettivo nasce «Bello Mondo», il nuovo libro della climatologa e docente di Fisica all’Università di Torino Elisa Palazzi e del giornalista e divulgatore scientifico Federico Taddia, dove nozioni scientifiche e consigli pratici contribuiscono alla riuscita di un manuale di facile consultazione per i ragazzi, ma godibile anche a qualsiasi altra età.

Non mancano rubriche che invitano letteralmente a «Rompere le scatole» per migliorare le proprie abitudini alimentari, fare acquisti sostenibili e utilizzare la tecnologia in modo più consapevole. Perché i cambiamenti partono dai più piccoli.

Elisa Palazzi e Federico Taddia, Bello Mondo, Mondadori, 176 p, 16 euro

