Iader Fabbri, piatti vegani e vegetariani a prova di... negati in cucina

Lasagne di verza, melanzane alla parmigiana, avocado toast, muffin alle mandorle. Piatti per vegani e vegetariani con due qualità in più: sono a prova di onnivori e a prova di negati in cucina. Il libro di 50 ricette regionali di Iader Fabbri, biologo, nutrizionista ed ex atleta, sono in grado di mettere d'accordo il gusto e il credo dei veg e degli onnivori. L'idea è di aiutare i primi a bilanciare correttamente le proteine e i secondi ad apprezzare più verdure e frutta.

Iader Fabbri, Ricette vegane e vegetariane per onnivori, Mondadori, p 205, 17,90 euro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Aprile 2022, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA