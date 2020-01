Guarda che mun tunait, Antonio Emilio Caggiano e la luna che basta per scoprire la passione

Antonio e Lucilla si incontrano, si innamorano, si amano, rischiano di perdersi. In una quotidianità che corre veloce tra difficoltà dovute alla differenza di estrazione sociale e sogni.



Con loro ci sono altri giovani universitari fuori sede che scelgono Roma per metter in pista trame di sentimento, amore, nostalgia, tormenti, voglia di indipendenza. Un romanzo appassionato e appassionante dove a scrivere è Antonio Emilio Caggiano, giornalista Rai, inviato, scrittore e autore, con prefazione di Federico Moccia. Il tema è l'amore, che unisce. Anche nelle differenze. Insieme alla luna, che «se è piena, lo è per tutti, ricchi e poveri, sopra Roma, eterna cornice degli amanti di sempre».



Antonio Emilio Caggiano, Guarda che Mun Tunait, Gruppo Albatros il Filo, 138 p, 12,90 euro

