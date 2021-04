Se Penelope indaga ci mette la sua discliplina: il giallo di Ganrico Carofiglio

Il noir di Gianrico Carofiglio, La disciplina di Penelope, da ben tre mesi è in vetta alle classifiche di narrativa italiana. Lo scrittore tratteggia una donna determinata e difficile, alle prese con un omicidio irrisolto. Penelope, ex magistrato con la carriera finita a causa di un misterioso incidente, viene avvicinata da un uomo che è stato indagato per l’omicidio della moglie. Lui è stato prosciolto, ma chiede a Penelope di trovare il vero assassino, perché quando sua figlia crescerà vorrà poterle rispondere serenamente sulla morte della madre. Comincia così un’investigazione che si intreccia con i ricordi di una vita che non torna. Il tutto ambientato in una Milano malinconica e proiettata nel futuro: il luogo dove accadono le cose.

Gianrico Carofiglio, La disclina di Penelope, Mondadori, 185 p, 16,50 euro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA