Oltre lo sguardo c’è l’anima dei vip, duecento foto di Gianmarco Chieregiato

Un viaggio in duecento ritratti tra cinema e tv, moda e design, catturando volti entrati nel nostro immaginario. Il fotografo romano Gianmarco Chieregato, una giovinezza da modello per poi passare dietro all’obbiettivo, firma con “Oltre lo sguardo” «un affresco di volti e caratteri dove la chiave di tutto sta nella complicità tra fotografato e fotografo».



Da George Clooney a Steven Spielberg da Valeria Golino a Fiorello, dagli stilisti Valentino e Armani ai cantanti Giorgia e Tiziano Ferro. «Lo scatto più emozionante? Forse a Michelangelo Antonioni, un mito per i fotografi: colpito da ictus, non poteva spostarsi e andai a casa sua. Fui accolto come un amico». I proventi del libro alla Lilt (Lega lotta contro i tumori). Martedì 14 Maggio 2019, 09:54

