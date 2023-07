Foro Italico, da “palestra dei migliori architetti razionalisti a “casa” dei grandi tornei: un volume ripercorre la sua storia

Novant’anni di storia gloriosa e controversa. Il volume “Foro Italico, da ieri a domani”, edito da Lettera Ventidue e in vendita nelle librerie e sulle maggiori piattaforme online (49 euro), ripercorre l'amore inesauribile per il Parco del Foro Italico, polarità urbana e territoriale di rilevanza assoluta. Attraverso queste pagine, curate dall’architetto e urbanista Luca Zevi, si è tentato di dare una lettura della lunga vicenda di un luogo unico, con l’obiettivo di sfuggire alla condanna sommaria dei primi decenni del dopoguerra.

Oggi la “palestra” del razionalismo, da Enrico Del Debbio a Luigi Moretti, è riconosciuto come un museo a cielo aperto per le forme delle sue opere e per l’armonia del complesso unito alla natura del luogo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 17:44

