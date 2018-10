Fiori d'arancio over 65: "Quando meno te lo aspetti"

Il Paese invecchia, l'amore no e sboccia sempre più di frequente nella terza età. Gli over sessantacinque di oggi viaggiano, fanno nuove esperienze, frequentano i social network oltre che i centri per anziani, fanno sesso, si innamorano e si sposano: negli ultimi 5 anni i matrimoni dopo i 65 anni sono aumentati del 55%. Dopo aver indagato il fenomeno raccontando coppie in tutta Italia, gli autori del programma di Rai 3 Non ho l'età hanno portato avanti l'inchiesta sull'amore che arriva fino alla quarta età nel libro Quando meno te l'aspetti (Longanesi). Tra documentario e ricostruzione storica, romanzo d'amore e trattato sociologico, uno spaccato di una realtà che non è più tabù.(I.Del.)

