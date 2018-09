Lo sport femminile in vetrina con dodici imprese di campionesse

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dodici campionesse per altrettante imprese da raccontare. Sone le protagoniste del libro tutto al femminile della giornalista, che si sono distinte per le loro imprese atletiche. Tra le protagoniste stelle internazionali come Federica Pellegrini, Elisa Di Francesca, Federica Brignone, Arianna Fontana, Irma Testa. Nel 2019 sarà edita una seconda edizione con tra le nuove stelle la campionessa europea di nuoto Simona Quadarella