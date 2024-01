“Prendi per mano la tua ferita ha un dono per te...”, è uscito l'ultimo libro di Benedetta Bertini

È uscito “Prendi per mano la tua ferita ha un dono per te...” l'ultimo libro di Benedetta Bertini, giornalista professionista, scrittrice, insegnante Mindfulness. Non un semplice libro, ma un mezzo per viaggiare dentro di sé.

«Per tanti anni mi sono sentita vittima di un destino che mi riportava a rivivere sempre le stesse situazioni. Cambiavano le circostanze, le persone, le relazioni, i contesti, eppure... il risultato era sempre lo stesso: la solita ferita che si riattivava e che bruciava», racconta l'autrice.

Lo scopo di questo libro è quello di aiutare i lettori a fare amicizia e a familiarizzare con tutto quello che c’è nel proprio animo, senza scappare.

«Il problema», spiega Benedetta, «è che non ci conosciamo molto. I ritmi frenetici, gli stimoli esterni, i problemi, invece di portarci a rivolgere la nostra attenzione all'interno, ci allontanano sempre più da noi stessi».

Finiamo così per dimenticare che ogni sofferenza è potenzialmente una grande opportunità che porta con sé un DONO solo apparentemente invisibile…

«Fin da adolescente mi è sempre piaciuto confrontarmi con tutte quelle persone che non si arrendono al dolore e alla sofferenza, ma che cercano un senso o una lezione in tutto quello che accade. In un mondo iperconnesso, siamo sempre più disconnessi, dal nostro corpo, dalla Anima, dagli altri», scrive Benedetta. «Siamo esseri spirituali e la vita a mio avviso è una scuola. Nasciamo con una missione da realizzare, con delle ferite da guarire e con un pacchetto di lezioni da apprendere. E gli altri, anche quando si comportano

come dei carnefici, sono in realtà dei preziosi maestri. Un viaggio autobiografico in cui ogni lettore potrà ritrovarsi, almeno in alcuni aspetti».

Un libro prezioso che è anche una guida pratica per imparare a meditare, per dialogare con le proprie ferite, per scoprire l'origine dei propri programmi inconsci. Molte delle nostre credenze si sono formate in noi durante la fase della gestazione, al momento della nascita e nei primi anni della nostra vita. Quello che ignoriamo è che sono proprio queste convinzioni che determinano il modo in cui si sentiamo, il modo in cui percepiamo la realtà, le storie che ci raccontiamo, le emozioni che sperimentiamo e il modo in cui rispondiamo agli eventi della vita.

«Quante ferite avete guarito o state guarendo? Quanto dolore avete lasciato andaro state lasciando andare? Quante persone siete riuscite a perdonare? Quanti cicliaperti avete chiuso o state chiudendo?Nelle stagioni nere avete imparato dai raccolti andati a male? Sorridete di più rispetto ad un mese fa? Siete grati delle vostre

fortune? Siete cresciuti in termini di gioia, fiducia e gratitudine?».



Benedetta Bertini, figlia dell'ex calciatore della Roma Giovanni Bertini, scomparso nel 2019 a causa della Sla, prende il lettore per mano, per accompagnarlo con delicatezza dentro le sue ferite, condividendo meditazioni, tecniche e antiche pratiche che l'hanno aiutata a ritrovare la serenità. Benedetta ci racconta di come cambiando il suo mondo interiore è cambiata un po’ alla volta la sua vita.

Il ripetersi degli eventi ha una sola finalità: insegnarci lezioni che non vogliamo o sappiamo apprendere.



Per cambiare vita, la prima cosa da fare è cambiare le domande che ci poniamo. La domanda non è perché, piuttosto: “ Cosa mi vuole comunicare la mia Anima con questa situazione, con questa relazione, con questo problema? Quali parti di me che non conosco o non vedo, la mia Anima mi sta mostrando attraverso questa persona e questa relazione?”.Un libro per chi cerca una maggiore libertà interiore, per chi invece di dare la colpa agli altri, preferisce assumersi la responsabilità della propria vita e riappropriarsi del proprio potere.

Per vivere in connessione con l'energia della Natura. Per Per imparare a guardare la vita con gli OCCHI dell'Anima.

Prendi per mano la tua ferita ha un dono per te... è disponibile su AMAZON in formato cartaceo ed ebook. 302 pagine. Prezzo 16,00 euro

