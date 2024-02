L’autorealizzazione, questione di switch. Trasformazioni e leadership, una guida verso l’eccellenza personale e imprenditoriale

di Redazione web

In un mondo in costante evoluzione, le sfide del mercato richiedono una continua reinvenzione professionale e personale. Riuscire ad abbracciare una mentalità di crescita che favorisca il successo e l'autorealizzazione personale e professionale, è quanto mai necessario.

Dopo il successo dei precedenti bestseller, dal 9 febbraio è disponibile in tutte le librerie e negli store digitali “Paradigm Switch” (edizioni Il Punto d’Incontro), l’ultimo saggio scritto a quattro mani da Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, mindset coach certificati e fondatori di Accademia Crescita Personale Meritidiesserefelice.

Il nuovo libro dei due formatori è incentrato sulla possibilità di potersi liberare dal predominio inconscio di tutti quei paradigmi limitanti che bloccano il cambiamento della forma mentis individuale, e, di conseguenza, il successo e l’autorealizzazione personale e professionale, sostituendoli con convinzioni potenzianti. “Le agenzie della socializzazione primaria come la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, i mass media, i modelli di riferimento a cui ci ispiriamo, la cultura in cui siamo cresciuti e gli eventi traumatici sedimentano i nostri paradigmi, condizionando il nostro modo di pensare e di agire anche in età adulta - spiegano Alessandro Da Col e Alessandro Pancia – noi, però, non siamo il nostro destino, bensì gli artefici della nostra fortuna. Come? Prendendo il controllo dei nostri pensieri e delle nostre azioni, ovvero prendendo il controllo della nostra vita”.

In “Paradigm Switch”, suddiviso in sei capitoli, i due autori si focalizzano anche sul principio di responsabilità individuale, ovvero sulla consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni e su un altro cambio di prospettiva, la capacità di imparare dopo un fallimento, un errore oppure un’esperienza negativa. “Questo principio richiede di guardare agli errori e ai fallimenti come opportunità di crescita, piuttosto che come una sconfitta - dichiarano i due autori - l’atteggiamento giusto consiste nell’imparare dagli errori e dalle esperienze negative per migliorarsi e costruire un futuro migliore.

La sostituzione dei paradigmi limitanti si basa su tre principi: avere una visione chiara dell’obiettivo da raggiungere, credere che sia possibile raggiungerlo ed essere consapevoli delle nostre emozioni negative sostituendole con affermazioni positive. In questo viaggio interiore la visualizzazione creativa, tecnica basata sulla neuroplasticità, ovvero sulla capacità della mente di cambiare la sua struttura in risposta ai pensieri e alle esperienze di ciascun individuo si rivela fondamentale, in quanto consente di plasmare la realtà attraverso i nostri pensieri.

“Quando ti immergi nella pratica della visualizzazione, stai inviando segnali chiari al tuo subconscio riguardo ai tuoi obiettivi e desideri - aggiungono Alessandro Da Col e Alessandro Pancia - il subconscio risponde a questi segnali creando nuove connessioni neurali, influenzando le tue azioni, le tue decisioni e le tue percezioni. In altre parole, la visualizzazione ti permette di allineare la mente cosciente e il subconscio verso l’obiettivo che desideri raggiungere, aprendo le porte a nuove opportunità e a soluzioni che prima sembravano fuori dalla tua portata”. I due mindset coach, inoltre, sottolineano l’importanza di saper prendere decisioni, di attuare quotidianamente le cosiddette “Power Actions” o “azioni di potere” e di mettere in pratica il metodo Gratitudinami, non un semplice diario di gratitudine ma un focus iniziale sul nostro mondo interiore e non sul mondo esterno.

Infine, si arriva al Paradigm Switch, alla creazione di abitudini potenzianti, che “ci guidano verso la nostra versione migliore, ci aiutano a superare le sfide, a mantenere alta la motivazione e a perseguire i nostri obiettivi con determinazione, sviluppando una nuova mentalità, estrinsecando emozioni positive e ripetendo queste nuove abitudini finché non diventano automatismi mentali benefici”. Alessandro Da Col e Alessandro Pancia, Paradigm Switch (edizioni Il Punto d’Incontro, 16,90 €)

