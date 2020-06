2084, Gianni Clerici e il pianeta futuro dominato dalle Amazzoni

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 10:29

George Orwell non è uno dei suoi scrittori preferiti, o meglio, non tra i primissimi. Eppure, è il grande saggista britannico, vissuto nella prima metà del secolo scorso, la pietra di paragone che ha usatonel suo nuovo attesissimo romanzo.“Quello del tennis”, come ama definirsi il narratore lombardo, si è misurato in qualche modo con “1984” di Orwelll, scritto nel 1948. Un libro che ha fatto epoca, come il suo Grande fratello. E il romanzo di Clerici, “”, è un omaggio a quell’opera, anche se brilla di luce propria, futuristica, fantasiosa, bellissima. Leggendo, quel mondo del domani, dominato da robot e da Amazzoni, con la figura dell’uomo in clamorosa regressione, conquista. Come del resto ogni lavoro da sempre dello Scriba.