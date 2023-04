Scende a comprare il giornale e viene preso a martellate in cortile: è in gravi condizioni

di Redazione web

Preso a martellate in strada, a Torino. Un uomo di 72 anni è stato ritrovato in fin di vita nel cortile di un caseggiato in corso Bramante, ed è stato portato in ospedale al Cto in gravi condizioni. Sul posto i poliziotti hanno ritrovato un martello, presumibilmente usato per colpire il 72enne. Ora gli agenti della mobile torinese stanno ricostruendo la dinamica del ferimento, in cerca di eventuali indizi, racconta La Stampa.

Aggredito da ignoti

A dare l’allarme è stato un residente nel condomino dove è stato rinvenuto l'anziano ferito, che è sceso in cortile per spostare la macchina e ha ritrovato il 72enne riverso a terra, davanti al garage. L'uomo è stato subito soccorso da tre infermiere che abitano nel palazzo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era appena uscita di casa per andare in edicola e comprare un giornale, quando sarebbe stato aggredito per ragioni ancora da ricostruire.

