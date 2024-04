Omicidio Willy, Mario Pincarelli si sposa: «Lei si è innamorata vedendolo al tg». Si sono incontrati una volta sola

di Redazione web

Lo ha visto in tv al telegiornale, si è innamorata di lui e ora lo sposa. Ma stavolta il lieto fine non viene da una storia da rotocalco, ma dalla cronaca nera, perché il protagonista della vicenda è Mario Pincarelli, uno dei quattro giovani condannati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Il matrimonio, scrive Agenzia Nova, è fissato per il 16 aprile prossimo in carcere a Civitavecchia, dove è attualmente detenuto.

Si è innamorata guardandolo in tv

Su Pincarelli, di Artena, pende una condanna in secondo grado a 21 anni per l'omicidio di Willy, per cui è stato condannato insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 anni) e Francesco Belleggia (23 anni). Secondo Nova la futura moglie, una ragazza di 28 anni di un Comune a nord di Roma, si è innamorata di lui attraverso le immagini trasmesse dai telegiornali che si sono occupati della vicenda giudiziaria.

L'udienza in Cassazione

Oggi la Corte di Cassazione dovrebbe decidere le sorti giudiziarie di Pincarelli e i tre coimputati, ma comunque vada martedì prossimo il giovane convolerà a nozze. Pincarelli, difeso dal suo avvocato Loredana Mazzenga tenterà di ottenere una derubricazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale. Al momento la sua posizione nell'uccisione di Willy è quella più leggera tra i 4 imputati tanto che la legale è riuscita a strappare la condanna più leggera, ma sono pur sempre 21 anni di carcere.

