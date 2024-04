Omicidio Willy, oggi la sentenza in Cassazione: la decisione sulle condanne ai fratelli Bianchi

di Redazione Web

È iniziata questa mattina in Cassazione l’udienza del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. I supremi giudici della prima sezione penale devono decidere se confermare o meno la condanna a 24 anni di reclusione per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che in primo grado erano stati condannati all’ergastolo.

I giudici della Corte d’Appello di Roma, lo scorso 12 luglio avevano confermato inoltre le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. In Cassazione oggi si discutono i ricorsi degli imputati e quello presentato dalla Procura generale della Corte d’Appello. In aula è presente la madre di Willy. La sentenza è attesa in giornata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA