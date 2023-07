Willy Monteiro, sconto di pena in appello ai fratelli Bianchi: dall'ergastolo a 24 anni

di Redazione web

Dall'ergastolo a 24 anni di carcere. Fortissimo sconto di pena per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni in una piazza di Colleferro nel settembre 2020: in primo grado erano stati condannati all'ergastolo, ora la pena scende a 24 anni in appello. I giudici hanno infatti riconosciuto le attenuanti generiche. Confermate le altre condanne: 21 anni inflitti a Mario Pincarelli e i 23 anni a Francesco Belleggia.

Omicidio Willy Monteiro, sentenza d'appello per i fratelli Bianchi e altri due imputati

Willy Monteiro, il pg: «Lo hanno martoriato. Confermare l'ergastolo per i fratelli Bianchi»

