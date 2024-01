Silvestri e Ranieri, due mattatori sul palco. Con Queen e Bennato è tutto un musical

di Donatella Aragozzini

È la musica, che aleggia tra sale concerti, piccoli club e palcoscenici teatrali, la grande protagonista del terzo weekend di gennaio. Da segnalare, in primis “Il cantastorie recidivo”, spettacolo diverso ad ogni replica che Daniele Silvestri porta in scena da oggi fino al 14 aprile all'Auditorium Parco della Musica, per un totale di 30 date, per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera. Torna invece all'Auditorium Conciliazione, fino a domenica, lo show rock sinfonico “Queen at the Opera”, mentre l'Elegance Cafè ospita domani Greg & The Five Freshmen con il loro spettacolo che alterna brani swing a sketches.

Canto e recitazione si alternano anche in “Tutti i sogni ancora in volo”, che vede nuovamente Massimo Ranieri grande mattatore, al Sistina fino al 28 gennaio, e in “Peter Pan – Il Musical”, che fino a domenica accenderà il Brancaccio con le note della colonna sonora firmata da Edoardo Bennato e un cast di ballerini-cantanti in cui spiccano i nomi di Giò di Tonno, nei panni di Capitan Uncino, e di volti noti della tv come Leonardo Cecchi, Martha Rossi e Martina Attili.

Musica e danza all'Olimpico, dove fino a domenica è in cartellone “Cenerentola” di Sergej Prokof’ev, balletto diretto e coreografato da Luciano Cannito, mentre all'Altrove Teatro Studio, negli stessi giorni, “Club 27” omaggia gli artisti musicali deceduti a 27 anni d'età, come Amy Winehouse e Jimi Hendrix.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 06:00

