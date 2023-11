Virginia Sanjust, nuovi guai: a processo per estorsione. «Chiese 15 euro alla sorella per ridarle le chiavi dell'auto»

di Redazione web

Non c'è pace per Virginia Sanjust di Teulada. L' ex annnunciatrice Rai, già assolta in Appello per avere danneggiato la casa della nonna 'rea' di non averle dato una piccola somma di denaro e condannata a due mesi nell'ottobre scorso per avere tentato di rubare oggetti in una auto parcheggiata, finisce di nuovo a processo.

Virginia Sanjust, nuovo processo

La Sanjust dovrà affrontare un nuovo processo con abbreviato, per estorsione e furto. La donna venne denunciata dalla sorella nell'ottobre del 2022 perché aveva chiesto a quest'ultima denaro, circa 15 euro, per restituirle le chiavi dell'auto che aveva rubato in casa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA