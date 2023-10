Virginia Sanjust assolta in appello: la ex 'signorina buonasera' della Rai era accusata di tentata estorsione alla nonna Antonella Lualdi

di Redazione web

Assolta in appello a Roma l'ex annunciatrice della Rai Virginia Sanjust di Teulada, accusata di tentata estorsione. La donna, nel marzo 2020, avrebbe chiesto una decina di euro alla nonna, l'attrice Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto, e al rifiuto dell'anziana le avrebbe devastato casa, rompendo oggetti e suppellettili.





L'aggressione alla nonna

Per questi fatti la ex 'signorina buonasera' , difesa dall'avvocato Piergiorgio Manca, era stata condannata in primo grado a un anno e 8 mesi. Accuse invece cadute oggi in appello, dove i giudici hanno assolto l'ex conduttrice tv, anche alla luce della non punibilità per vincoli di parentela.



Vincoli di parentela che per l'attrice Antonella Lualdi erano diventati un clima di terrore.

E ancora, secondo quanto riportato sul Corriere, aveva affermato: «Virginia ha cominciato a bussare con insistenza alla porta. Ha modi minacciosi. Vuole dei soldi, altrimenti dice che sfascerà casa. Visto il mio rifiuto, Virginia ha continuato a bussare con violenza, anche con dei calci. Dopo pochi attimi ho sentito il rumore di vetri rotti. Da dentro la mia camera, ho chiamato le forze dell’ordine. Che sono arrivate subito. Ed hanno portato, insieme al personale sanitario, Virginia in ospedale».

