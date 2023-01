Virginia Sanjust nei guai: la ex 'signorina buonasera' accusata di aver distrutto la casa della nonna attrice

di Redazione Web

Virginia Sanjust di Teulada, ex annunciatrice e conduttrice di Rai1, è ora citata a giudizio per un reato commesso qualche anno fa: la ex «signorina buonasera» avrebbe infatti messo sottosopra l'appartamento della nonna materna ed era finita agli arresti domiciliari dopo aver perseguitato l'ex fidanzato e violato il suo domicilio.

Accoltella l'ex della mamma per difenderla: 19enne arrestato

Avvelena il marito con il cianuro, la confessione all'amante: «Voglio cambiare vita». Condannata a 30 anni

Virginia Sanjust di Teulada, ora 45enne, è nipote di due divi dello spettacolo, Franco Interlenghi e Antonella Lualdi, al secolo Antonietta De Pasquale, famosa attrice degli anni '50. La conduttrice è stata accusata di aver chiesto chiesto dei soldi alla nonna, minacciandola altrimenti di distruggere la sua casa. L'anziana signora, che si è rifiutata di venirle incontro, ha raccontato alla polizia che a quel punto la nipote ha cominciato a danneggiare le pareti e gli immobili della sua abitazione.

Ora, secondo quanto riferisce il Messaggero, l'ex presentatrice e figlia d'arte si trova a processo davanti al gup del Tribunale di Roma per tentata estorsione e danneggiamento. Oltre alla denuncia da parte della nonna, la conduttrice è imputata per i reati di violazione di domicilio e disturbo di quiete pubblica, per aver fatto irruzione più volte a casa dell'ex fidanzato. Quest'ultimo, dopo l’ennesima irruzione in casa, ha deciso di sporgere denuncia ai suoi danni. La Sanjust - accostata in passato a Silvio Berlusconi - sarà giudicato con il rito abbreviato nella prossima udienza fissata per il 6 marzo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA