Violenza di genere, stalking e bullismo: la Tavola Rotonda organizzata da Artemisia onlus

Il5 luglio, presso la Sala Convegni dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, sita in Roma, via Plinio, 44, alle ore 19:00, si terrà la Conferenza Stampa organizzata dall’Associazione Artemisia onlus, in persona della Presidente Mariastella Giorlandino, e dall’Associazione Vite senza paura onlus, in persona della Presidente Maria Grazia Cucinotta, per annunciare la seconda Tavola Rotonda sul fenomeno della violenza di genere, dello stalking e del bullismo, volta a riprendere i lavori avviati lo scorso 30 giugno 2021, al fine di proseguire nel percorso di cooperazione contro queste emergenze sociali e dare opportunità, al Team coinvolto lo scorso anno, di illustrare le nuove iniziative e progettualità messe in campo.

Nell’occasione è prevista anche la presentazione del nuovo libro di Fiorenza Sarzanini, “Affamati d’Amore” – una storia, che include racconti anche autobiografici, narrata con sensibilità e passione, che analizza, attraverso percorsi introspettivi, l’esperienza di anoressia, patologia assai diffusa del nostro tempo, ed offre speranze e soluzioni di guarigione. La pandemia ha aggravato i fenomeni di violenza di genere e violenza domestica, ha accentuato gli episodi di aggressione fisica e psicologica, ha costretto a modificare profondamente le abitudini, rivoluzionare la quotidianità e limitare i rapporti sociali; di conseguenza si è registrato un aumento esponenziale di casi di depressione, abuso di sostanze, comportamenti autolesionistici e disturbi alimentari. La crisi afghana e la guerra in Ucraina hanno ulteriormente portato in evidenza lo sconquasso sociale e politico della nostra epoca e hanno rivelato quanto sia ancora diffusa la mancanza di civismo, di etica e di solidarietà umana.

Per affrontare tali piaghe sociali di diffusione mondiale occorre acquisire una visione globale comune per tutti i paesi civili, pertanto esponenti del mondo Istituzionale, Accademico, Giuridico, Religioso, Sociale e dello Spettacolo si riuniranno nuovamente per confrontarsi ed intraprendere un lavoro sinergico, volto a ripristinare i valori etici di giustizia, rispetto, libertà, responsabilità e integrità, tutti orientati verso il comune obiettivo di investire sui giovani e ricostruire una Società più sana, più florida, più coesa e più sicura.

La Conferenza Stampa vedrà gli interventi di Mariastella Giorlandino, Amministratore di Reti Artemisia Lab e Presidente Artemisia onlus, Maria Grazia Cucinotta, Attrice, Produttrice cinematografica e Presidente Vite senza paura onlus e Fiorenza Sarzanini, Giornalista, Scrittrice e vice Direttore del Corriere della Sera. Inoltre saranno presenti esponenti delle Istituzioni, del mondo Giuridico, Culturale e dello Spettacolo, tra cui Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Annamaria Parente, Senatore della Repubblica, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato per la Salute, Maurizio Gasparri, Senatore della Repubblica, Presidente Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, Renzo Lusetti, già Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Albano – attraverso un suo videomessaggio di saluto, sostegno e buon augurio - Vira Carbone, Simona Izzo, Fiamma Izzo, Giuppy Izzo, Ricky Tognazzi, Maurizio Battista, Enzo De Caro ed altre illustri personalità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA