Villaggio De Sanctis, torna il circo a Roma: «Incontro tra le arti e la cultura»

Torna a Tor Pignattara il Villaggio De Sanctis, un'iniziativa culturale promossa da Melting Pot e finanziata dal Ministero della Cultura e da Roma Capitale. Dal 7 al 29 ottobre 2023, Villa De Sanctis, situata all'angolo tra Via Casilina e Via dei Gordiani con accesso pedonale da Via di San Marcellino, aprirà le sue porte per offrire un coinvolgente programma culturale, spettacoli circensi e laboratori interattivi.

Villaggio De Sanctis, cosa è

Il Villaggio De Sanctis è pensato come un'opportunità per condividere momenti di cultura, svago e intrattenimento con la comunità di Tor Pignattara e non solo. Ogni sabato, fino al 29 ottobre, alle 16:00 i visitatori avranno l'occasione di partecipare ai laboratori del "Circolino," una serie di workshop dedicati alle arti circensi curati da Leonardo Varriale.

Le domeniche saranno invece dedicate alle nuove generazioni. Alle 11:00, i ragazzi potranno partecipare alle sessioni di Yoga al Parco, tenute da Elisa Turco Liveri. Nel pomeriggio, alle 16:00, i laboratori proposti da CircoSvago cattureranno l'attenzione dei più piccoli, mentre una selezione di spettacoli pensati appositamente per loro garantirà momenti di svago e divertimento. Melting Pot, promotrice di questa iniziativa, ha dimostrato un impegno costante nell'arricchire il tessuto culturale di Tor Pignattara. Leonardo Varriale, direttore artistico di Melting Pot, sottolinea l'importanza dell'evento: "Dal 7 al 29 ottobre, Villa De Sanctis diventerà un luogo di incontro per le arti e la cultura, con un programma vario, adatto a tutte le età e a tutti i gusti."



