Villa Ada, riapre Forte Antenne: dal 9 settembre serate di musica e cultura

Musica, eventi culturali e intrattenimento a Villa Ada. L'appuntamento è per il 9 settembre con l'apertura ufficiale del Forte Antenne, uno dei 15 forti di Roma, situato nel quartiere Trieste all'interno della favolosa cornice di Villa Ada. In questo luogo storico, realizzato a fine 800, sarà possibile assaporare cultura storia, arte e musica in un'alternanza di eventi estremamente suggestivi e accattivanti.

Dopo molti anni di abbandono, Il Municipio Roma II si è mobilitato affinchè questa particolare location venisse inserita nella lista degli eventi municipali. Già già negli anni passati aveva organizzato incontri con la cittadinanza per riscoprire questo sito architettonico.«Un forte sempre aperto per riscoprire un angolo nascosto della storia di Roma» ha commentato Francesca del Bello, Presidente del Municipio di Roma II.

«Con l’Estate Municipale abbiamo voluto rendere stabile e non più saltuaria l’apertura del Forte, - dichiara la Presidente - nn primo risultato importante dopo aver chiesto ed ottenuto l’affidamento del Sito da parte del Dipartimento patrimonio. Ora Forte Antenne, l’unico Forte di proprietà comunale dei Forti militari presenti a Roma, sarà vissuto con iniziative culturali fino al 31 ottobre».

Qualcosa in più sulle date degli eventi: giovedì l'apertura officiale sarà affidata al quartetto jazz "Tempi Moderni" che si esibirà dalle 20 alle 23, dopo i saluti istituzionali. Sarà anche possibile effettuare visite guidate, in gruppi di 30 persone, nelle aree non ancora agibili con caschetti protettivi forniti dall'organizzazione. Venerdì 10 ci sarà la performance musicale di Hugo Sanchez e Gattonero + Dj Taxxi. Il Forte Antenne inizialmente, ospiterà gli event solo nel week end per poi rimanere aperto tutta la settimana: «L’obiettivo futuro - spiega la Del Bello - sarà infatti quello di un Forte sempre aperto, che con i fondi del Pnrr potrà essere ristrutturato per rendere fruibili tutti gli ambienti interni e per riqualificare l’area circostante».

