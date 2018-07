Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arte2o e Atmosferica Dischi & Eventi, in collaborazione con I Concerti nel Parco presentano Salotto Bukowski, lo spettacolo che ormai da anni rende omaggio allo scrittore americano Charles Bukowski. Un Reading-Musicale tra Teatro e Canzone in cui le poesie di Bukowski s’incontrano a livello tematico e concettuale con i brani dei più grandi Cantautori italiani: Lucio Dalla, Rino Gaetano, Fabrizio De Andre, Luigi Tenco, Vinicio Capossela, Franco Califano, Ivano Fossati, Lucio Battisti, Samuele Bersani, Stefano Rosso.Poesie crude, introspettive e irriverenti, si alterneranno a canzoni d’amore, di abbandono, di vita vissuta. Le poesie di Charles Bukowski lette dal cantautore e scrittore Jacopo Ratini (noto al grande pubblico per la partecipazione al Festival di Sanremo 2010) e i grandi successi della musica d’autore italiana, suonati e reinterpretati da Gianmarco Dottori (cantautore vincitore del prestigioso Premio Musicultura 2015). Lo spettacolo vede la partecipazione speciale di Valentina Farinaccio (scrittrice per Mondadori, penna de “Il Venerdì di Repubblica”, opinionista musicale su Radio Capital e Rai 1) che darà volto e voce all'anima femminile di Charles Bukowski e si confronterà con lui in scena.Al pianoforte, il maestro Luca Bellanova (curatore degli arrangiamenti musicali) e Fabio Garzia (MustRow) alla lap steel guitar.Il Salotto Bukowski nasce nel 2012 da un’idea di Jacopo Ratini ed è uno spettacolo che vuole ridare lustro all’arte del Reading (lettura ad alta voce di componimenti poetico-letterari), per omaggiare e riscoprire gli artisti che, in piccolo o in grande, hanno influenzato e rivoluzionato l’arte e la cultura con il loro talento ed il loro genio.