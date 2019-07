Tiberis, riaperto il cantiere: lavori frenetici per riallestire la spiaggia sul Tevere

Martedì 30 Luglio 2019, 17:11

Ve la ricordate la spiaggia Tiberis ? Quella inaugurata nel 2018 dalla giunta Raggi vicino ae chiusa poco tempo dopo per problemi di autorizzazioni mai richieste? A quanto pare il cantiere è stato riaperto e da qualche ora al lavoro ci sono diversi operai. Obiettivo: riallestirla entro qualche giorno. Noi di Leggo eravamo andati sul posto qualche settimana fa per capire in quale stato versasse.La situazione era drammatica. Topi, spazzatura, erba alta e incolta. Tutto fermo. Tutto morto. Tutto in stato di abbandono. Una situazione che non riusciva a sbloccarsi. Ora, a distanza di mesi, qualcosa sembra muoversi. Sul posto sono arrivati tre escavatori, alcuni mezzi cassonati ed una decina di operai. L'ardua impresa è tentare di rimettere in piedi la spiaggia entro i primi giorni di agosto. Entro dopodomani, in pratica.Tiberis avrebbe dovuto essere riaperta già a fine giugno. Una previsione fatta dal capogruppo grillino del Municipio VIII e poi ampiamente disattesa. Poi a fine luglio - si era detto - ma niente.Per adesso dal Campidoglio tutto tace. Non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Quel che si sa, però, è che grazie alla sinergia con Agenda Tevere Onlus è stato redatto un nuovo progetto per la versione 2019 della spiaggia a bordo Tevere. Nei prossimi giorni vedremo se la corsa contro il tempo di operai e lavoratori avrà dato i suoi frutti oppure no.