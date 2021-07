Roma, Terme di Caracalla da sabato al chiaro di luna: visite serali da prenotare

Terme di Caracalla by night, per ammirare le antiche vestigia al chiaro di luna. Sarà la Notte dei Musei del 3 luglio l'occasione speciale per inaugurare, al costo simbolico di 1 euro, Tenera è la notte alle Terme di Caracalla, il ciclo di aperture serali estive nel complesso monumentale romano. L'iniziativa, a cura della Soprintendenza Speciale di Roma con Electa, è in programma fino al 22 luglio e dal 3 al 25 settembre, dalle 20 alle 23 (con prenotazione obbligatoria).



L'offerta sarà diversificata: i visitatori potranno scegliere se passeggiare liberamente tra i grandi mosaici e i resti delle vasche o se partecipare a visite guidate alla scoperta dei sotterranei. In programma per la sera dell'8 luglio la performance Frigidarium 21 di Riccardo Vannuccini con la compagnia le Scarpe di van Gogh. «Le Terme di Caracalla sono un'inesauribile fonte di meraviglia, esaltata dall'atmosfera delle sere d'estate - dichiara Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma - Finalmente riapriranno anche i sotterranei, cuore pulsante dell'impianto Termale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Luglio 2021, 08:51

