Roma, tafferugli tra polizia e manifestanti al sit-in "No lockdown" a Campo de' Fiori

Dal tentativo di esplosione di un petardo alle corse di un gruppo di manifestanti che si è staccato dal corteo principale e si è spostata nell'adiacente piazza Farnese, dove c'è la sede dell'ambasciata di Francia, per raggiungere Montecitorio. Sono stati fermati dalla polizia. C'è molta tensione alla manifestazione contro un nuovo lockdown a Campo de' Fiori a Roma.

Ora, la situazione è tornata alla calma e una cinquantina di manifestanti sono controllati a distanza in piazza Trilussa a Trastevere. Il gruppo, sono le "Mascherine tricolori" (movimento sovranista nazionale vicino a CasaPound) è monitorato a distanza dalle forze dell'ordine. Alcuni sventolano la bandiera con i colori dell'Italia e indossano mascherine tricolori. «La colpa è solo loro che non hanno chiuso per tempo i confini per non dare ragione all'opposizione. Questa piazza nonostante tutto è numerosa per essere sabato sera. Questo governo deve andare a casa, non c'è più tempo per la cautela», dice al microfono un manifestante. Molti manifestanti in piazza - ci sono anche alcuni esponenti di estrema destra - hanno chiesto le dimissioni del governo. La manifestazione è stata a lungo pacifica ma poi c'è stato un cambio di toni con lancio dei fumogeni e lo spostamento in Campo de Fiori.

Stamattina le proteste erano a piazza della Rotonda a Roma, poi a Ostia è stata organizzata una manifestazione di solidarietà ai commercianti. A Campo de' Fiori stanno protestando le Mascherine tricolori per dire «No a un nuovo lockdown». Alle 18, infine, la protesta «Tu ci chiudi, tu ci paghi» in piazza Indipendenza cui parteciperanno Movimenti sociali e sindacali. «Se sono necessari i lockdown e le misure di contenimento allora devono essere necessarie anche le misure economiche a difesa della popolazione - hanno sottolineato gli organizzatori lanciando l'iniziativa - Vogliamo un reddito universale, vogliamo una patrimoniale che tassi i milionari e le multinazionali, vogliamo che vengano fermati sfratti e sgomberi, vogliamo un investimento nel comparto medico e l'aumento dei posti in terapia intensiva, vogliamo una scuola di qualità su cui si investa, vogliamo sostegno alle attività culturali e sociali del paese. Vogliamo curarci senza morire di fame, senza avere paura del futuro o di trovarci senza garanzie di fronte all'incertezza di questi tempi». Anche gli organizzatori di quest'ultima manifestazione hanno presentato oggi preavviso in Questura.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Ottobre 2020, 18:05

