Teatri di Roma: Argentina, India, Torlonia diventano i "Cantiere dell'immaginazione" per la rinascita

Teatro di Roma

17 ottobre 2020

(teatri) riparte con "Cantiere dell’immaginazione" dopo alcuni spettacoli del, ilcon "Uomo senza meta" del norvegesecon la regia di. È un testo che già con la sua stessa scrittura e struttura favorisce un allestimento in distanza di sicurezza tra gli attori. La nuova stagione, ovvio, si svolgerà nel rispetto delle norme anti-contagio in vigore e che riducono l’Argentina a 324 posti, l’India Sala A a 121, Sala B a 60 e Sala Oceano Indiano a 49.Il teatro, dice il direttore, durante i mesi di lockdown non ha mai smesso di lavorare per tenere vivo il contatto col suo pubblico e offrire agli artisti piccole occasioni di lavoro in una programmazione digitale sui canali social del Teatro che hanno avuto più di 500mila visualizzazioni e un milione di contatti.Il programm attuale prevede il lavoro svolto durante il lockdown e la prosecuzione degli spettacoli interrotti dal lockdown: 50 titoli, di cui 11 recuperi, con 27 produzioni; 7 nuove produzioni dirette, 9 nuove coproduzioni fra cui una importante coproduzione internazionale e 27 spettacoli ospiti. Fino a fine gennaio 2021, perché la prosecuzione dipenderà dal variare della situazione e delle regole in meglio o peggio.«In cartellone un nutrito gruppo di presenze sperimentali della scena performativa, maestri del teatro, espressioni del territorio e talenti emergenti, che si caratterizzano per capacità di innovazione e scrittura, muovendosi con disinvoltura fra gli spazi e le architetture di Argentina e India, dove consulente artistica è anche Francesca Corona, a seconda del formato proposto» sintetizza Barberio Corsetti.All’Argentina, oltre a Bisordi e la ripresa del bellissimo When the rain stops falling di Bovell con regia di Lisa Ferlazzi Natoli, ci saranno, tra gli altri, Massimo Popolizio (Furore e i Sonetti del belli), Emma Dante (Misericordia), Roberto Andò (Piazza degli eroi di Bernhard), Tiago Rodrigues (Catarina e a beleza de matar fascistas), Phia Menard (Season seche), Silvio Orlando (La vita davanti a sé di Gary/Ajar) Carlo Cecchi (Dolore sotto chiave e Sik-Sik l’artefice magico) e lo stesso Barberio Corsetti con Le metamorfosi di Kafka e un lavoro in diverse tappe e teatri romani,Amleto, o la gioventù usurpata.All’India, si riprende con Solari e Vanzi, il ritorno de la rivolta degli oggetti, Fabio Condemi che firma La filosofia nel boudoir di De Sade, saranno, e per citare alcuni artisti, Enzo Moscato, Mario Martone, Massimiliano Civica, Frosini-Timpano, Deflorian-Tagliarini, Roberto Rustioni, Lucia Calamaro, Tiago Rodrigues, Dom, Muta Imago, Babilonia Teatri, Jordi Sierra I fabre, Phia Menard.A tutto questo si aggiungono la rassegna La danza delle Grandi Pianure e varie iniziative, dagli incontri Luce sull’Archeologia alle Domeniche Indiane, laboratori e incontri; al Teatro Torlonia sia spettacoli per l’infanzia a cura di Fabrizio Pallara, sia la scena underground romana a cura di Sgombro; al Valle nuove mostre, una su Ronconi.