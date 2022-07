Sabato 9 luglio Taste of Roma aprirà le porte sia a pranzo che a cena, così come domenica 10, ultimo giorno della manifestazione capitolina che fa incontrare i grandi chef con le loro estrose ricette con i foodies negli spazi en plein air del Foro Italico.

Taste of Roma, questo weekend apertura eccezionale sia a pranzo che a cena: il programma dell'evento

Nell’area In cucina da me by Miele, le lezioni di cucina per 6 persone su delle semplici ricette replicabili a casa, saranno sette, tutte di 30 minuti, tra le ore 13 e le ore 15 e poi in serata a partire dalle ore 20. Apre le danze enogastronomiche chef Matteo Militello (Aventina) con le sue Tagliatelle alla Nerano (variante estiva), presentate con abbinamento di vino. Seguono gli chef Stefano Covada, con un piatto a sorpresa alle ore 14 e Ivan Tronci (anche maitre) con la Cernia in crosta di amatriciana con fave e carciofi. La sera, dalle ore 20 in poi, si susseguiranno gli chef: Tronci, che stavolta eseguirà i suoi Tonnarelli cacio e pepe con gamberi lime e curry verde; alle ore 21 Heinz Beck (La Pergola, 3 stelle Michelin) realizzerà la sua ricetta a sorpresa e, subito dopo, faranno lo stesso i colleghi Covada e Ginevra Antonini, rispettivamente alle ore 22 e alle ore 23.

Doppio appuntamento di giorno e serale anche nell’area Taste Hub, dedicata ai temi cari all’edizione 2022 di Taste e, in particolare, allo sviluppo del food visto dalle giovani leve che lo raccontano sui social network (Next Gen food creators); la cucina come momento di inclusione e condivisione; l’aspetto healthy (Happy Fit), con le dolci e innovative idee per la merenda e la colazione in collaborazione con lo sponsor Zespri (colazione con Zespri) e, infine, il viaggio raccontato attraverso la cucina (Viaggi di gusto), con momenti di riflessione sui nuovi confini che il mondo enogastronomico sta ridisegnando. Anche in questo caso, tra cooking show e talk, saranno sette gli appuntamenti, di 30 minuti ciascuno e sempre dalle ore 13 alle ore 15 e poi dalle ore 20. Comincia Cookergirl con i suoi Panini Gourmet (tema Next Gen Food Creators), seguita alle ore 14 da Militello con il Coniglio alla cacciatora umbra (tema Convivialità), mentre alle ore 15 Giacomo Bellantoni di Bellantoni Cioccolato presenterà un piatto a sorpresa (tema Merenda con Zespri).

La sera sarà la volta del talk con Beck alle ore 20 (tema Happy Fit); alle ore 21 Frafoodlove realizzerà un Porridge di Kiwi, avena, cioccolato e frutta secca; alle ore 22 Cookergirl eseguirà una Pasta con sugo di datterini gialli, pistacchi e fiori di zucca (tema Next Gen Food Creators), mentre alle ore 23 la blogger Enrica Della Martira creerà il suo Budino di pomodoro fresco in agrodolce (tema Colazione con Zespri). Domani sera, a occupare dalle ore 19 alle ore 24 le postazioni dei ristoranti a rotazione con le loro cucine, saranno gli chef Mirko di Mattia (Livello 1) e Andrea Fusco (Taki Off), con piatti tutti da provare (prezzi tra gli 8 e i 12 euro). Spazio, ancora una volta, ai ristoranti “resident” di Taste 2022, con imperdibili portate tra gli 8 e i 12 euro disponibili tra le ore 19 e le ore 24. A eseguirli, tornano gli chef Enrico Camponeschi di Aquasanta, Daniele Lippi di Acquolina (1 stella Michelin), Gabriele Muro di Adelaide, Fabrizio Cervellieri di Aede, Alessandro Pietropaoli di Campocori, Ciro Cucciniello di Carter Oblio, Francesco Apreda di Idylio by Apreda (1 stella Michelin) e Heinz Beck. Tutti i menu dei ristoranti protagonisti a Taste of Roma 2022 sono disponibili sul sito dell'evento tasteofroma.it.

