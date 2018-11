Roma, studentessa muore dopo un volo dal settimo piano

I carabinieri indagano sulla morte di una studentessa statunitense di 20 anni, originaria del Colorado. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un suicidio. La giovane è stata trovata morta sotto la finestra del bagno dell'appartamento che condivideva con delle studentesse coetanee al settimo piano di uno stabile in via Ippolito Nievo, zona Porta Portese, a Roma.



A dare l'allarme, intorno alle 3 di notte, sono state le amiche dopo che la ragazza si era chiusa in bagno e non rispondeva più quando veniva chiamata. Le giovani si sono rivolte al portiere dello stabile che, in possesso della doppia chiave, ha aperto la porta, constatando che nel bagno non c'era più. Le ragazze si sono dunque affacciate dalla finestra e hanno visto il corpo della 20enne in terra sotto la verticale della finestra. Sul posto i carabinieri della stazione Porta Portese e della settima sezione del nucleo investigativo che indagano sull'accaduto.

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..