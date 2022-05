Stagione balneare al via dal 14 maggio sulla costa di Fiumicino e Fregene

È ufficiale: sui 24 chilometri di costa del Comune di Fiumicino, che comprendono Isola Sacra, Fregene, Maccarese, Passoscuro e Focene, la stagione balneare 2022 si aprirà il 14 maggio prossimo per chiudersi il 25 settembre. Il sindaco Esterino Montino ha firmato l'Ordinanza balneare. E questa mattina, dopo quella svolta prima delle festività di Pasqua, sono di nuovo in azione le vagliatrici per pulire le spiagge libere.

Sono due le novità principali della stagione che sta per iniziare: una maggiore attenzione alle persone con disabilità e una nuova area dedicata al surf e al kite surf. «Ogni stabilimento dovrà dotarsi di passerelle percorribili dalle persone con disabilità che arrivino fino alle prime file di ombrelloni - specifica il sindaco Montino - che dovranno includere almeno una piazzola a loro dedicata. Significa un'area dotata di pedana, con ombrellone e due lettini omologati per essere utilizzati da chi ha disabilità. Naturalmente, dovranno essere presente almeno una doccia e un servizio igienico a loro dedicati. Rendere le spiagge accessibili a tutte e tutti è un punto fermo, per noi. Ed è un approccio che passa dal mantenere liberi interi tratti di costa, al mettere in campo le misure necessarie per consentire di trascorrere una serena giornata al mare a tutti, a prescindere dalla propria condizione». Inoltre, la spiaggia libera di Focene nord, dopo l'ultimo chiosco, da quest'anno è dedicata a chi fa surf e kite. È la sesta area è destinata agli appassionati di questi sport. Nel corso di questi anni, l'amministrazione ha fatto in modo che chi ama surf e kite surf avesse a disposizione zone specifiche dove praticarli in sicurezza per loro e per gli altri bagnanti.

