Sport e spettacolo a Roma, lo Stadio dei Marmi si popola: sport e musica all'MSP Lazio day

Lo Stadio dei Marmi, al Foro Italico di Roma, si trasforma in un grande Villaggio dello sport all’aria aperta alternando esibizioni sportive a quelle musicali e non solo. Artisti del mondo della musica e dello spettacolo come Tony Esposito e Tony Riggi, attori comici come Dado e Alessandro Serra, il critico musicale Dario Salvatori, verranno premiati durante la manifestazione.

Contemporaneamente vedremo il campo da calcio affiancare quello da rugby; ci saranno poi un campo da tennis, pedane per la ginnastica ritmica, per la danza sportiva, tatami per le arti marziali e la prestigiosa pista di atletica intitolata a Pietro Mennea. Atleti giovanissimi e adulti si esibiranno nelle diverse discipline: atletica, ginnastica ritmica, arti marziali, danza, tennis, calcio, rugby.

«In un momento particolare come quello che stiamo attraversando, sia di risveglio e voglia di stare insieme, entusiasmante come quello della ripartenza post-covid, ma anche di preoccupazione per la pace, per la il rallentamento della ripresa dell’economia, l’attività sportiva ha un ruolo determinante per il recupero del benessere psicofisico - ha dichiarato Matteo Miccio, Presidente MSP Lazio -. Per questo è assolutamente necessario sostenere le organizzazioni sportive dilettantistiche, affinché possano riprendere la loro piena attività, aiutandole concretamente per non lasciare un vuoto sociale, educativo e culturale nel territorio in cui operano».

L’evento promuove il progetto «Social Sport» di MSP Italia ed ha come partner istituzionali la Regione Lazio, l’Istituto per il Credito Sportivo e verrà realizzato anche con il sostegno Decathlon, Audi - L’automobile Roma e Green Active.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 15:38

