Domani le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Fiumicino saranno aperte. «Le notizie in nostro possesso sulle condizioni meteo - dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino - ci indicano un progressivo miglioramento nell'arco della nottata fino a domani mattina. Non ci sono le condizioni dunque per disporre una ulteriore chiusura delle scuole domani, che resteranno aperte». «Se dovessimo ricevere notizie diverse dalle attuali - aggiunge - lo comunicheremo tempestivamente su tutti i nostri canali ufficiali».

Continua l'emergenza maltempo a. Anche per la giornata di martedì 30 ottobre il sindacosta pensando di chiudere le scuole di ogni ordine e grado (compresi asili e scuole materne), come avvenuto oggi.In queste ore alsi sta prendendo la decisione ufficiale, ascoltando anche il parere della Protezione Civile, dopo che in giornata si sono registrati decine di casi di alberi caduti per il forte vento. Un annuncio ufficiale sulla chiusura delle scuole nella Capitale anche martedì arriverà nelle prossime ore.