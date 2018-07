Scritte omofobe sullo scontrino, il ristorante preso d'assalto su Tripadvisor: centinaia di recensioni negative

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Vergognoso», «Pessimo», «Omofobo». Utenti di Tripadvisor scatenati contro la Locanda Rigatoni dopo l'episodio dello scontrino con insulti omofobi rivolto a due ragazzi dopo la cena. Le recensioni vengono da tutta Italia: Modena, Lucca, Bari. A qualcuno è capitato davvero di cenare al ristorante, qualcun altro non ci ha mai messo piede, ma intanto il rating su Tripadvisor è in caduta libera.«Mai venuta e, dopo l'articolo sul vergognoso trattamento omofobo che avete riservato ad una coppia di clienti, mi impegnerò a farvi una pessima pubblicità - scrive un'utente - Non mi interessa sapere quale sia la qualità del vostro cibo, dal momento che siete del tutto privi di una qualsiasi qualità umana». «Peccato sembrava carino il posto ed invece è da evitare - scrive un altro - A quanto pare camerieri compresi». La stessa aria tira su Facebook, dove però qualcuno si azzarda a spezzare una lancia e grida al linciaggio.