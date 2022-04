Roma, in via del Tritone anche la polizia parcheggia il pullman sul marciapiede

I marciapiede di via del Tritone come parcheggi, con tanto di danni a poche settimane dal loro rifacimento. E il paradosso è che a salire sui marciapiede con il loro mezzo di trasporto non sono solo semplici cittadini dal senso civico non particolarmente spiccato, ma anche coloro che dovrebbero dare l'esempio: ne è la prova questa foto, pubblicata dalla pagina Facebook di 'Roma fa schifo', che mostra addirittura un autobus della polizia che sosta sul marciapiede.

Roma, 48 ore dopo l'inaugurazione in centro sosta selvaggia e marciapiedi già rotti

Era lo scorso 16 marzo quando, proprio su Leggo - qui articolo e video - abbiamo parlato dei marciapiedi allargati a via del Tritone: pochi giorni dopo l'inaugurazione del nuovo look della strada, proprio a causa dell'abitudine degli automobilisti di sostare o parcheggiare salendo sul marciapiede, erano spuntati già i primi danni alla pavimentazione.

Un restyling durato un anno, buttato via in pochi giorni, una vicenda incredibile. Nello spazio di una mattinata, i fotografi di Leggo avevano immortalato oltre 15 mezzi in sosta selvaggia: dai privati ai postini, dai trasportatori ai camion dell'Ama. E oggi è il turno dei poliziotti. Una situazione che continua a essere a dir poco paradossale.

