Roma, Valerio morto a 25 anni sulla Nettunense: la famiglia cerca testimoni dell'incidente

Una famiglia distrutta dal dolore, ma che lotta per sapere la verità. Valerio Brandimarte aveva 25 anni ed è morto in un incidente stradale la notte tra il 4 e il 5 febbraio scorsi, in provincia di Roma. Ora i suoi familiari cercano testimoni sull'incidente, che non avrebbe coinvolto solo l'auto guidata da Valerio.

Valerio Brandimarte, nato a Velletri ma residente a Fontana di Papa e operaio alla Daikin di Ariccia, si trovava in auto con la fidanzata sulla via Nettunense, nel territorio comunale di Albano Laziale. La dinamica dello schianto non è mai stata chiarita del tutto: la fidanzata di Valerio ha spiegato che la Golf Gti su cui viaggiavano avrebbe avuto un frontale con una Mercedes Classe A. La ragazza era stata ricoverata in ospedale dopo l'incidente e poi dimessa. Per questo motivo, papà Marco, mamma Anna e la sorella Sara cercano la verità sulla morte di Valerio.

Sull'incidente sta indagando la Procura di Velletri. L'incidente è avvenuto intorno all'1.40 della notte tra il 4 e il 5 febbraio scorsi, al km. 10,100 della Nettunense, all'altezza del benzinaio Ip. I funerali si terranno giovedì prossimo nella chiesa del Nome Santissimo della Beata Vergine Maria di Fontana di Papa: prevista una grande partecipazione, dal momento che Valerio Brandimarte era molto conosciuto e amato dalla comunità non solo di Ariccia e di Albano Laziale, ma di tutti i Castelli Romani.

