Mistero a Roma, trovato un cadavere tra i rifiuti. Il corpo notato da un passante

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina a Roma in via di Ponte Mammolo. Il corpo è stato trovato intorno alle 7 vicino a dei cassonetti dei rifiuti da un passante, che ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i carabinieri della compagnia di Montesacro e del Nucleo Investigativo di Via In Selci, che indagano sulla vicenda.





Il cadavere presenta alcune macchie di sangue sui pantaloni e al momento, in attesa dell'arrivo del medico legale, non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della morte. Pare che il corpo si stato trovato da un passante che ha visto spuntare due gambe tra i rifiuti.

Venerdì 23 Agosto 2019, 10:26

