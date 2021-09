Roma, crolla palazzina dopo un'esplosione a Torre Angela: palazzo in fiamme

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro in via Atteone, nel quartiere Torre Angela a Roma, per il crollo di una palazzina in seguito a un'esplosione avvenuta al quarto e ultimo piano. Le cause probabilmente sono dovute a una fuga di gas che ha innescato un incendio. Sul posto i soccorritori hanno evacuato lo stabile, portando in salvo alcune persone, mentre continuano le ricerche di eventuali dispersi. L'incendio è divampato in un edificio privato al civico 136. Sul posto i vigili del fuoco e personale Italgas, mentre gli agenti del VI gruppo Torri della Polizia Locale sono impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nell'interdizione del traffico veicolare così da permettere le operazioni ai mezzi di soccorso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 08:51

