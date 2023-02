La Tenuta dei Massimi alla Muratella? Altro che verde pubblico, è una discarica a cielo aperto

di Lorena Loiacono

Una discarica a cielo aperto, dove si possono trovare materassi ed elettrodomestici, amianto e pneumatici. Purtroppo non è certo l’unica a Roma ma questa ha qualcosa di incredibile: si trova all’interno della riserva naturale della Tenuta dei Massimi. C’è ancora un cartello a testimoniarlo, ormai mezzo cancellato dall’abbandono. Sotto al cartello però si vedono bene plastica e scatoloni, buste di spazzatura e rifiuti di ogni sorta: c’è di tutto, infatti, in quell’area verde di Roma Natura. Tanto da far venire i brividi. «È una grande discarica diffusa - denuncia Marco Palma, consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio 11 - in piena Tenuta dei Massimi, a ridosso della fermata Muratella della Fl1 a pochi metri del canile.

Una situazione dovuta al mancato controllo di questo quadrante dove si sono manifestati spesso tanti progetti di opere pubbliche, dalle terme fino al parcheggio della fermata del treno, ma ad oggi non vediamo nessuna iniziativa né di controllo né di concretizzare qualcosa che i residenti di Muratella aspettano da troppo tempo. Una situazione drammatica». Verrà presentato un esposto alla Polizia municipale e alla Asl «per chiedere un intervento immediato di Ama e alla Regione di controllare i furgoni che arrivano fin qui per scaricare i rifiuti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 08:56

